Ternana, l’allenatore Gallo pensa ancora alla Reggina: “Mi da fastidio che non siamo primi, abbiamo trovato un avversario che non perde mai…”

22 Novembre 2019 22:30

L’allenatore della Ternana Gallo chiama in causa nuovamente la Reggina, a distanza di una settimana: queste le sue parole in conferenza

Tra le favorite alla vittoria finale, tra le candidate ad arrivare fondo. Nel difficilissimo girone C di terza serie, però, la Ternana sta trovando un’avversaria che in questo momento non lascia quasi nulla agli avversari: la Reggina. Gli amaranto sono primi con merito, imbattuti, ed hanno anche un discreto vantaggio sulla seconda, la Ternana appunto. Tutto ciò, e non è la prima volta che lo mette in evidenza, non garba molto al tecnico dei rossoverdi Gallo. L’allenatore delle Fere, che già la settimana scorsa aveva parlato di campionato falsato (in riferimento Rieti-Reggina), torna a punzecchiare a distanza la band di Toscano.

“Mi infastidisce – ha affermato nella conferenza stampa odierna – il fatto che non siamo primi. Stiamo facendo bene ma abbiamo trovato un avversario che non perde mai, l’unico tra le 60 squadre di Serie C”. Chiaro, ovviamente, il riferimento alla compagine dello Stretto.

