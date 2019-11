Terminal crocieristi a Messina, Lino Santoro: “Aprire un nuovo varco d’uscita in corrispondenza della Dogana”

18 Novembre 2019 10:30

Santoro: “Messina Incentro doterà il percorso di apposita segnaletica. Si dia avvio al progetto della Rambla”

Lino Santoro Amante, presidente dell’Associazione dei Commercianti “Messina Incentro”, chiederà all’Autorità Portuale, attraverso l’amministrazione comunale cui ha esposto la questione, di aprire un nuovo varco di uscita per i croceristi che sbarcano al porto di Messina, in corrispondenza della Dogana.

“Ho raccolto le sollecitazioni di numerosi associati, i quali chiedono che venga istituito un nuovo varco d’uscita al Terminal della navi da crociera, in corrispondenza della Dogana, allo scopo di consentire ai turisti di fare ingresso dalla porta principale al centro commerciale della città. La richiesta formale sarà formulata all’Autorità portuale mediante l’amministrazione comunale cui ho esposto personalmente l’idea. Il crocerista che lo desidera può giungere a piedi comodamente a piedi nel centro commerciale della nostra città, attraverso un percorso pedonale che consente l’ingresso in quella che potrebbe diventare la rambla della nostra città. Se ne parla da anni, ma il progetto di valorizzazione della parte bassa di viale San Martino rimane sempre fermo in qualche cassetto. Vista l’apertura dell’amministrazione comunale, molto sensibile alle problematiche del commercio cittadino, ritengo che quella dell’apertura di nuovo varco, possa rappresentare il primo passo per dare un impulso ad un progetto ambizioso che tarda a decollare. Mi auguro che il nuovo presidente dell’Autorità portuale possa dare seguito alla nostra richiesta in vista della prossima stagione del crocierismo. Sarà cura della nostra Associazione che conta centinaia di associati, dotare il percorso di apposita segnaletica che indirizza il crocerista verso il centro commerciale della nostra città”.

Valuta questo articolo