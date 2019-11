Teramo-Reggina, la probabile formazione amaranto: Denis insidia Reginaldo

30 Novembre 2019 14:03

La Reggina si prepara per la gara di campionato contro il Teramo, la probabile formazione degli amaranto scelta dal mister Toscano

Si avvicina la nuova giornata valida per il campionato di Serie C, cresce l’attesa per la sfida della Reggina con la squadra amaranto impegnata nell’insidiosa trasferta contro il Teramo. Si tratta di una partita da prendere con le molle per la Reggina, il Teramo infatti non ha mai perso davanti al pubblico amico e nelle ultime sette partite ha dovuto fare i conti con un solo ko. La squadra di Toscano non ha mai perso in campionato ed è reduce da un filotto di vittorie consecutive, l’obiettivo sarà quello di confermarsi. La Reggina scenderà in campo con l’11 base, non partirà con i compagni Marchi che deve fare i conti con un infortunio, per il resto i dubbi sembrano pochi. In difesa Bertoncini si è ripreso il posto, Bianchi sta diventando indispensabile per questa squadra, ottimo anche Rolando. L’unico dubbio riguarda il partner di Corazza, Denis ha recuperato dal problema al polpaccio ma Reginaldo contro il Rende ha fatto veramente bene.

Teramo-Reggina, la probabile formazione amaranto

Reggina (4-3-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Rolando; Bellomo; Corazza, Denis.

