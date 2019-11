Teramo-Reggina, l’urlo amaranto: il numero dei biglietti venduti per il settore ospite

29 Novembre 2019 21:23

La Reggina si prepara per la sfida di campionato contro il Teramo, il numero dei biglietti ospiti venduti per la prossima partita

Cresce l’attesa per la sfida di campionato valido per il Girone C di Serie C, un turno in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. La classifica è guidata dalla Reggina, percorso incredibile per la squadra amaranto che fino al momento non ha mai perso, in casa ha sempre vinto ed è reduce da otto vittorie consecutive. Adesso la Reggina dovrà vedersela con un avversario insidioso, il Teramo ancora imbattuto davanti al pubblico amico e che nelle ultime sette partite ha perso solo una volta. Mister Toscano in conferenza stampa ha dichiarato di non avere dubbi di formazione, scenderà in campo l’11 base. Nel frattempo come al solito non mancherà l’urlo amaranto, sono stati staccati infatti 300 biglietti per il settore ospite, in tanti dunque sono già pronti per seguire la squadra in trasferta.

Valuta questo articolo