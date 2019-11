Teramo, Mungo fa i complimenti alla Reggina: “è una squadra fortissima, al livello di Bari e Ternana”

27 Novembre 2019 15:58

Superata la gara di Coppa Italia, il Teramo penserà al match contro la Reggina: il calabrese Domenico Mungo ha fatto i complimenti agli amaranto

Una trasferta complicata attende domenica la Reggina. La formazione amaranto farà visita al Teramo, una tra le squadre più in forma del campionato. Gli abruzzesi saranno impegnati questa sera in Coppa Italia Serie C contro il Siena ma, come ha fatto sapere in conferenza stampa il calciatore Domenico Mungo, da domani penseranno a preparare al meglio la sfida. “Affronteremo la Reggina come fatto con Bari e Ternana – ha esordito il centrocampista – non è una partita a sé. Sono calabrese, ma per me non sarà un derby perchè sono nato a tre ore da Reggio Calabria. Sappiamo che troveremo di fronte un gruppo forte, anzi fortissimo, reduce da tante vittorie consecutive e non ha ancora mai perso. Se possiede tutti questi record significa che la Reggina è una squadra di gran livello, con un allenatore bravo, ma possiamo senza dubbio dire la nostra. La partita infrasettimanale di Coppa Italia può incidere a livello fisico sul match di domenica perchè arriva a distanza di quattro giorni, ma non dal punto di vista psicologico”.

