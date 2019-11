Taibi a Reggina Tv: “Non vogliamo mandare via nessuno. Aggiungeremo un paio di ciliegine”

25 Novembre 2019 23:36

Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, è intervenuto alla tv ufficiale amaranto per parlare di mercato e non solo

Massimo Taibi ha parlato a Reggina Tv in serata. Il direttore sportivo amaranto ha voluto rispondere alle dichiarazioni che da più parti arrivano nei confronti della Reggina e che non sempre sono attestati di stima, anzi: “Non dobbiamo cadere nelle provocazioni, quando si parla tanto di una squadra la si teme”. Dopo la vittoria contro il Rende di sabato sera, la Reggina è attesa dalla trasferta di Teramo. Taibi sa che l’impegno non è facile ma una cosa è chiara: “Se dovessimo passare indenni da quel campo lì, si potrebbe fare dura per tutti”.

Taibi è squalificato fino a dicembre per la decisione del Giudice Sportivo dopo il derby con il Catanzaro, ma il ds amaranto segue la squadra dalla tribuna e si è fatto un’idea di cosa va bene e cosa potrebbe mancare alla rosa: “E’ una squadra che gioca un calcio importante, è veramente un bel vedere. E’ messa ottimamente in campo da Mimmo Toscano. Quando le cose non andavano bene la colpa era del direttore sportivo. I meriti sono di tutti, oggi quelli maggiori sono di presidente, allenatore e giocatori. Ora sto lavorando per gennaio”.

Non si poteva non parlare di calciomercato. Gennaio si avvicina e, anche se la Reggina non sembra avere lacune in alcun ruolo, qualche innesto potrebbe servire per evitare di arrivare stanchi o con rimpianti alla fase finale del campionato. Queste le parole di Taibi in merito: “A toccare questa squadra si fa fatica. Meno ci metti mano, meno danni hai possibilità di fare. Col mister abbiamo le idee chiare. Non vogliamo mandare via nessuno. Può succedere che qualcuno che ha giocato poco voglia andare via, dipendesse da noi non faremmo andare via nessuno. Abbiamo l’idea di aggiungere qualcosa a questa squadra, non perché manchi, ma per mettere qualcosa in più in vista della fase finale del campionato. Non vogliamo arrivare a febbraio-marzo pensando che avremmo potuto fare qualcosa. Metteremo un paio di ciliegine su una rosa straordinaria”.

Valuta questo articolo