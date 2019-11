Taekwondo: i ragazzi dell’Academy Sport Center ancora a Medaglia

11 Novembre 2019 11:45

Interregionale Calabria 2019 Esordienti A/B e Cadetti B con 4 ori e un bronzo per i piccoli combattenti dell’Academy Sport Center

Conclusasi a Cosenza questa domenica di combattimenti all’Interregionale Calabria 2019 Esordienti A/B e Cadetti B con 4 ori e un bronzo per i piccoli combattenti dell’Academy Sport Center. Il primo Oro portato a casa da Carmelo Montesano nella categoria Esordienti A cinture bianche/gialle -37kg con una buona prestazione di concertazione e tenacia che gli consente di superare la semifinale e la finale con largo punteggio. Il secondo Oro viene da Eleonora Pegna, nella categoria Cadetti B cinture bianche/gialle -30kg, con una finale tiratissima vinta con un punto di vantaggio. Il Terzo oro è di Giorgia Vadalá nella categoria Cadetti B cinture bianche/gialle -45kg, alla sua seconda esperienza di combattimento, vince la finale dimostrando un buon miglioramento nel l’interpretazione del combattimento. 4 oro è della piccola Eleonora Romeo nella categoria Esordienti A cinture bianche/gialle -24Kg con una buona prestazione. Bronzo della giornata nella categoria Esordienti B cinture bianche/gialle -23kg con una buona prestazione di crescita, che solo per un punto non riesce a superare la semifinale è Alice Gattuso. Buona prestazione di Vincenzo Zito nella categoria Esordienti A cinture Verdi/blu -27kg che si ferma ai quarti pareggiando, non riuscendo a superare il golden point. Grande prova di questi atleti, che porta la società reggina al 11’ posto della classifica del torneo prima tra le società reggine partecipanti. Questo evidenzia il lavoro del Tecnico Barillà e dello staff dell’Academy Sport Center di Reggio Calabria nel percorso di crescita dei ragazzi nel mondo del Taekwondo.

