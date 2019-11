Coppa Italia Serie C, il tabellone completo: Catania o Sicula sulla strada della Reggina

6 Novembre 2019 13:57

Coppa Italia Serie C, questa sera andrà in scena l’incontro tra Reggina . ePotenza valido per i sedicesimi di finale del torneo

La Reggina si appresta a giocare questa sera l’incontro valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C contro il Potenza. La formazione amaranto, come rivelato dal tecnico Toscano in conferenza stampa, non intende certo snobbare la competizione nonostante il mini turnover che l’allenatore adotterà per l’incontro odierno. In caso di successo gli amaranto se la vedranno con la vincente dell’incontro tra Catania e Sicula Leonzio, con i catanesi decisamente favoriti dal pronostico. Dopodichè potrebbe riproporsi anche in coppa il sentito derby contro il Catanzaro, ma prima gli amaranto dovranno superare due turni complicati, dunque è inutile pensare agli ipotetici quarti di finale. Vediamo dunque il tabellone della competizione (clicca sull’immagine per allargarla) e le date dei prossimi turni di Coppa Italia.

Coppa Italia Serie C, il tabellone completo

OTTAVI DI FINALE 27 NOVEMBRE 2019

QUARTI DI FINALE 11 DICEMBRE 2019

SEMIFINALI ANDATA 29 GENNAIO 2020 RITORNO 12 FEBBRAIO 2020

FINALE ANDATA 11 MARZO 2020 RITORNO 15 APRILE 2020

