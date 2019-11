Svimez: Musumeci, ‘Roma disattenta nei confronti del Sud’

4 Novembre 2019 18:20

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – “I dati del rapporto Svimez evidenziano, ancora una volta, quello che ripeto da anni: per tornare a far crescere il Sud servono investimenti produttivi, non misure come il reddito di cittadinanza che, come sottolinea lo studio dell’Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno, sta allontanando dal mercato del lavoro anziché richiamare persone in cerca di occupazione. Se in Italia ci sono ormai solo quattro Regioni dove il tasso di natalità è positivo, e si trovano tutte al Nord, significa che le politiche messe in campo dal governo nazionale sono sbagliate”. Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.

“Le persone – aggiunge – fuggono da un territorio quando non vedono prospettive e il rapporto Svimez sottolinea come, rispetto alla media europea, a 15 paesi (posta uguale a 100), la dotazione di autostrade del Mezzogiorno è passata dal 1990 al 2015 da 105,2 a 80,7. Le infrastrutture servono per lo sviluppo ma questi numeri evidenziano come il Sud sia uscito dalle priorità degli esecutivi nazionali”.

