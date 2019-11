Due suore incinte in Sicilia, l’assessore Razza: “violato il diritto alla privacy”

3 Novembre 2019 22:12

Suore incinte in Sicilia, l’assessore Razza: “disporrò un’indagine sulle aziende sanitarie, è stato violato il diritto alla privacy”

In Sicilia, oltre alla 34enne del convento nel messinese, si è scoperto che anche un’altra suora è in dolce attesa. Due casi in pochi giorni che hanno fatto scoppiare una vera e propria bufera. Sul caso è intervenuto l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Sui social il politico ha scritto: “da più parti si leggono notizie sulle due suore che sarebbero in stato di gravidanza. Desidero esprimere la mia solidarietà anzitutto a loro e ai rispettivi ordini”. “Non entro – prosegue- nel merito di questa vicenda. Ma trovo ingiusto che sia diventata di dominio pubblico una notizia che sarebbe dovuta rimanere nel riserbo delle strutture sanitarie. Domani disporrò una indagine interna perché oltre i sensazionalismi esistono i diritti delle persone”, conclude.

