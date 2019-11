Studenti in visita alla redazione di StrettoWeb: una ‘passeggiata’ nel mondo del giornalismo online [FOTO]

7 Novembre 2019 11:40

Studenti in visita nella redazione di StrettoWeb. Nel contesto del PON “Life Skills” svolto nell’Istituto Comprensivo Statale “Falcomatà – Archi” di Reggio Calabria e tenuto dall’esperto Filomena Tucci, alcuni alunni della scuola secondaria di primo grado Klearchos, hanno partecipato ad una visita guidata all’interno della nostra redazione.

Come nasce una notizia, quali sono le fonti, com’è strutturata una redazione, perché abbiamo scelto di fare questo lavoro: le domande dei ragazzi sono state tante e la loro curiosità da adolescenti ci ha permesso di spiegare loro, e di interrogare noi stessi per l’ennesima volta, su quale sia la passione che ci spinge a fare un mestiere non sempre apprezzato, ma senza il quale la comunicazione e le informazioni sarebbero ancora in una fase embrionale.

Etica giornalistica, lavoro sul campo, lavoro online, redazione degli articoli e foto sono stati gli argomenti principali che abbiamo affrontato, trovandoci di fronte a dei giovanissimi desiderosi di sapere, di conoscere e di capire. Un’esperienza che ci auguriamo sia stata utile a loro quanto lo è stata per noi.

