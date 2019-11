Striscia la Notizia a Reggio Calabria: obiettivo il Mercato Agroalimentare. I commercianti: “qui siamo tutti abusivi” [VIDEO]

23 Novembre 2019 15:41

Striscia la Notizia a Reggio Calabria: obiettivo il Mercato Agroalimentare, i lavori per la struttura sono iniziati nel 1997 e sono stati bloccati nel 2010. All’interno i commercianti l’hanno occupata: “siamo tutti abusivi”

Ritorna a Reggio Calabria, il noto tg satirico Striscia la Notizia: questa volta l’obiettivo è il Mercato Agroalimentare. La struttura, i cui lavori sono iniziati nel 1997 e bloccati nel 2010, non sono mai stati ultimati ed i commercianti l’hanno occupata abusivamente per poter continuare a lavorare dopo essere stati sfrattati dall’antico mercato. I venditori sono consapevoli della situazione precaria: “qui siamo tutti abusivi ma dobbiamo lavorare, non abbiamo un altro posto. Il sindaco e gli assessori se ne sono fregati”. L’assessore al Commercio del Comune di Reggio Calabria, Saverio Anghelone, ai microfoni del tg satirico, afferma: “l’obiettivo è quello di completare al più presto la struttura per mettere a bando i i vari box”.

