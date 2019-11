Area Sanremo nel mirino di “Striscia la Notizia”: l’intervista al cantautore reggino Michele Giordano

2 Novembre 2019 15:40

Area Sanremo nel mirino di “Striscia la Notizia” per le presunte irregolarità e le selezioni sospette: ieri in onda tv l’intervista al cantautore reggino Michelangelo Giordano

Durante la puntata di ieri, 1 novembre 2019, il Tg satirico di Antonio Ricci ha raccontato l’esperienza del cantore Michelangelo Giordano ad Area Sanremo, un caso che è finito in aula di tribunale con un processo ancora in corso che vedrà la prossima udienza il 3 dicembre 2019 presso il Tribunale di Genova. “Striscia la Notizia” durante il servizio dell’inviato Pinuccio ha intervistato il cantautore Michelangelo Giordano, ha ripercorso la sua esperienza sanremese e reso note le schede di valutazione che danno ragione alla causa del cantautore calabrese. Inoltre l’inviato di Striscia la Notizia ha fatto intendere che dopo la brutta esperienza toccata a Michelangelo Giordano le cose non sono cambiate. Si presume, pertanto, che il Tg satirico tornerà a parlare di questo concorso canoro relativamente alle ultime edizione. Intanto il cantautore Michelangelo Giordano continua la sua battaglia legale ed il suo percorso artistico con un nuovo album in uscita a breve intitolato “Oltre il confine”.

