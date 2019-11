26 Novembre 2019 16:02

Squalificati Serie C girone C, le decisioni del giudice sportivo dopo la sedicesima giornata: nessuna sanzione per la Reggina

Nell’ultimo weekend è andata in scena la sedicesima giornata di Serie C. Per quanto riguarda il girone meridionale, quello che ci riguarda da vicino, da segnalare soltanto tre calciatori sanzionati. Non rientrano tra questi giocatori della Reggina e del Teramo, prossima avversaria degli amaranto. C’è invece Tounkara, bomber della Viterbese che tra due settimane verrà al Granillo. Ecco l’elenco completo.

1 GIORNATA

Tiraferri (Rieti)

Tounkara (Viterbese)

Albertini (Virtus Francavilla)

Valuta questo articolo