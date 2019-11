Sicilia, Falcone: “Sp Agira-Gagliano? Fondi accantonati in via prudenziale”

25 Novembre 2019 11:14

L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone riguardo il ventilato “definanziamento” del completamento della Sp 22 Agira-Gagliano: “Nessun rischio per l’opera”

“Dopo aver letto di alcune, preoccupate, prese di posizione, vogliamo rassicurare i cittadini dell’Ennese, specie quelli dei centri di Agira e Gagliano Castelferrato. Il completamento della variante alla strada provinciale 22 non è mai stato in discussione, né il Governo Musumeci ha sottratto delle risorse essenziali per realizzare l’infrastruttura. Infatti, dopo aver sottoposto l’opera a una perizia economica di variante, si è deciso di accantonare in via prudenziale un milione di euro circa sui 6 milioni totali di valore dell’affidamento. La Sp 22 non rischia, e anzi rientrerà a pieno titolo fra le opere di recupero di quella viabilità provinciale rimasta nel dimenticatoio per anni, oggi tornata all’attenzione del Governo regionale”. Interviene così l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone riguardo il ventilato “definanziamento” del completamento della Sp 22 Agira-Gagliano.

Valuta questo articolo