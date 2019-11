Sondaggi politici, gli ultimi dati: boom di Lega e Fratelli d’Italia, crollano Pd e M5S [DATI]

1 Novembre 2019 14:05

“La Lega si conferma il primo partito con il 34,3%, in crescita di 3,5%, seguito dal Movimento 5 Stelle con il 17,9%, in calo di 2,9%, e dal Partito Democratico che arretra di 2,3%, attestandosi al 17,2%. A seguire Fratelli d’Italia (9,8%) che da fine agosto nei sondaggi ha sorpassato Forza Italia, oggi al 6,2% alla pari di Italia Viva che fa segnare un aumento dell’1,4%. Da segnalare infine la crescita di Europa Verde che passa dall’1,2% al 2,2% e la flessione delle forze di Sinistra dal 2,8% all’1,7%”. Questi i dati del sondaggio Ipsos che, per il Corriere della Sera, ha analizzato gli orientamenti di voto a pochi giorni dal voto in Umbria.

