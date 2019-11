Sicilia, Falcone: “Smembramento della Circumetnea? Tutto campato per aria”

5 Novembre 2019 16:16

Sicilia, l’assessore Falcone replica ai deputati M5S: “L’acquisizione della circumetnea non rientra nell’agenda del governo Musumeci”

“La ventilata acquisizione di parte dell’azienda o dell’intera Ferrovia Circumetnea non rientra nell’agenda del Governo Musumeci. Ci dispiace rilevare, dunque, come la presa di posizione dei deputati del Movimento 5 stelle manchi di qualsiasi presupposto. La Ferrovia Circumetnea è oggi una realtà virtuosa anche grazie, ce lo consentano i grillini, al supporto assicurato dal Governo Musumeci nell’arco dell’ultimo anno e mezzo. La sinergia ha portato a centrare fondamentali risultati come il finanziamento e l’appalto della tratta Stesicoro-Aeroporto della metropolitana di Catania”. Replica così l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone alla nota di alcuni deputati regionali M5s riguardo l’ipotetico “smembramento” di FCE.

