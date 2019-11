Trovato il bimbo portato in Siria dall’Italia: la madre si arruolò nell’Isis

7 Novembre 2019 12:22

Sta tornando in Italia un bimbo di 11 anni portato da Barzago in Siria dalla madre che lasciò il marito e padre del bimbo per arruolarsi nell’Isis

E’ stato rintracciato e sta tornando in Italia, il bambino di 11 anni portato da Barzago (Lecco) in Siria dalla madre, che lasciò il marito, che si arruolò nell’Isis a fine 2014. Il ragazzino, la cui madre sarebbe morta, si trovava nel campo profughi di Al Hol in Siria.

