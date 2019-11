13 Novembre 2019 19:50

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Sabato 16 novembre dalle 10 presso l’Hotel Radisson Blu, in via Turati 171, si svolgerà l’Assemblea nazionale di Articolo Uno dal titolo, ‘Uno: Al governo per un’Italia più giusta”. I lavori saranno aperti dalla relazione di Roberto Speranza. Interverranno, oltre ai dirigenti nazionali e dei territori, i rappresentanti delle vertenze ex-Ilva e Whirlpool, il portavoce dei Curdi in Italia e la presidente del comitato ‘Lula livre in Italia’. Si legge in una nota.

