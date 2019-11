Il Sindaco di Laganadi, Michele Spadaro, eletto nel Consiglio Nazionale dell’ANCI

21 Novembre 2019 11:00

Per Laganadi e la Vallata del Gallico è un prestigioso riconoscimento che certifica la bontà del lavoro svolto in questi anni

Il Sindaco di Laganadi, Michele Spadaro, 49enne al terzo mandato da primo cittadino del borgo collinare aspromontano di cui è Sindaco ininterrottamente dal 2007, è stato eletto martedì nel Consiglio Nazionale dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – durante l’assemblea annuale e congressuale che si è svolta ad Arezzo. Per tutta la comunità reggina e in modo particolare per la vallata del Gallico, snodo strategico per il collegamento mare-monti a Reggio Calabria, è una grande soddisfazione e apre nuove prospettive di governance e rappresentanza istituzionale.

Per Laganadi e la Vallata del Gallico è un prestigioso riconoscimento che certifica la bontà del lavoro svolto in questi anni in cui Spadaro, oltre ad amministrare egregiamente il territorio, ha aperto gli orizzonti che potranno portare ricadute non indifferenti a tutto l’hinterland reggino.

