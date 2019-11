Siena: Orlando, ‘ormai emergenza, basta minimizzare’

12 Novembre 2019 21:50

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Oggi a Siena, in Toscana, nel 2019, è stato sequestrato un arsenale a degli estremisti di destra che inneggiavano al fascismo e al nazismo. Da alcune conversazioni intercettate sembrerebbe chiara persino l’intenzione di un attentato a una moschea. Siamo oramai all’emergenza quotidiana. Cene per festeggiare la marcia su Roma, targhe che ricordano persone uccise sporcate, ragazzi picchiati, fondi per il treno della memoria negati, la scorta a una sopravvissuta alla Shoah. Non è uno scherzo e noi non ci stiamo più”. Lo dichiara in una nota Andrea Orlando, vicesegretario del Pd.

“Sono episodi gravi ed è l’ora di finirla con le minimizzazioni.A tutte le forze politiche democratiche chiediamo di prendere posizione e reagire. Continuare a dire che fascismo e antifascismo sono uguali come fa Salvini od ospitare i ‘fascisti del terzo millennio’ sui palchi delle manifestazioni della destra contribuisce a sdoganare un clima dove imperversa odio e violenza. A ognuno di noi spetta reagire. Il Partito Democratico non rimarrà in silenzio, non rimarrà immobile davanti a violenze fisiche o verbali. Fermeremo questo clima di odio e ricacceremo da dove vengono i responsabili”, conclude.

