Siena: Fiano, ‘clima d’odio pericoloso, strano silenzio Salvini’

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Le immagini dell’arsenale sequestrato ai 12 fascisti di Siena, fermati oggi dalla Digos, con l’accusa di stare organizzando ipotesi di attentato contro la moschea di Colle Val d’Elsa, sono scioccanti. La quantità delle armi ritrovate e il tenore delle frasi e dei colloqui riportati dalle intercettazioni testimoniano di un pericolosissimo disegno eversivo di chiara marca fascista e neonazista”. Così in una nota Emanuele Fiano, parlamentare del Partito democratico.

“Ognuno di noi dovrebbe cogliere l’escalation di un clima d’odio pericoloso la cui matrice in questo caso è palese. Strano che l’ex ministro dell’Interno Salvini non abbia ancora saputo dire una parola su questo gravissimo episodio, fosse stata un’attività violenta di altro colore politico, ci sarebbero già state dirette Facebook e decine di post sui social. Evidentemente, per qualcuno, la violenza è tale solo qualche volta”.

