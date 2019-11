Sicurezza e velocità, i vantaggi del POS anche per i piccoli esercenti

1 Novembre 2019 09:53

Roma, 31 ott. (Labitalia) – Più sicuri, veloci e, in un certo senso, economici i pagamenti effettuati con le transazioni digitali. Quella dei è una frontiera sempre più appetibile anche per i piccoli esercenti italiani. Anche per i cosiddetti le ‘carte’ sono le benvenute in cartoleria, al bar, in edicola, in taxi e anche nei negozi di abbigliamento.

, inoltre, scatta il bonus ai commercianti per abbattere le commissioni sui pagamenti elettronici. Per incentivare gli esercenti ad accettare questa forma di pagamento alternativa al contante, il Governo ha pensato ad un premio che permettesse così di ammortizzare il costo delle commissioni bancarie connesse all’impiego dello strumento elettronico.

I costi, quindi, non preoccupano più i commercianti del belpaese visto che sono state tagliate le commissioni sul pagamento elettronico, in armonia con quanto accade già in altri Paesi europei. Per i pagamenti con bancomat e prepagata la commissione interbancaria per ogni operazione di pagamento non potrà superare lo 0,2% del valore dell’operazione stessa. Discorso simile per le operazioni effettuate tramite carta di credito, che prevedono una commissione interbancaria non superiore allo 0,3% del valore dell’operazione stessa.

Per quanto riguarda, invece, , i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti ad applicare, per tutti i tipi di carte, commissioni di importo ridotto per i pagamenti fino a 5 euro rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore, così da promuovere l’utilizzo delle carte anche per cifre molto basse.

Per le effettuate tramite carta di debito, fino al dicembre 2020 i prestatori di servizi potranno applicare una commissione interbancaria non superiore all’equivalente dello 0,2% calcolato sul valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all’interno di ciascuno schema di carta di pagamento.

