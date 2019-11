Sicilia, morto l’83enne scomparso a Ribera: cadavere ritrovato in una campagna

2 Novembre 2019 19:42

Sicilia, trovato morto l’83enne scomparso da giovedì mattina a Ribera: il corpo è stato rinvenuto nei pressi di un uliveto

È stato trovato morto Liborio Gambino, l’83enne medico in pensione di Ribera di cui si erano perse le tracce da giovedì mattina. Intorno alle 8 del mattino l’anziano era uscito di casa a bordo della sua auto per andare a prendere un caffè. Il corpo dell’uomo è stato trovato in contrada “Scirinda”. Secondo quanto si apprende, l’auto su viaggiava l’anziano sarebbe andata a schiantarsi contro un albero. L’anziano, ferito, sarebbe sceso dalla vettura e dopo pochi metri percorsi a piedi sarebbe deceduto. Il corpo è stato trovato riverso a terra. A dare l’allarme è stato un cacciatore del posto.

