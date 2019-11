Sicilia, sprofonda il pavimento di una cappella al cimitero: madre e figlia fanno un volo di due metri e precipitano nell’ossario, anziana in gravi condizioni

1 Novembre 2019 19:39

Sicilia: le due donne erano andate al cimitero di Balestrate (Palermo) per portare i fiori sulla tomba di un loro congiunto, il pavimento ha ceduto ed entrambe sono precipitate sottoterra

C’è apprensione in Sicilia per una mamma e una figlia vittime di un grave incidente al cimitero. Stamattina le due donne erano andate al cimitero di Balestrate (Palermo) per portare i fiori sulla tomba di un loro congiunto, ma mentre si trovavano all’interno della cappella il pavimento ha ceduto ed entrambe hanno fatto un volo di quasi due metri, precipitando nell’ossario sottostante. La madre, di 76 anni, e la figlia, di 49, sono state soccorse dal personale medico del 118 e dai vigili del fuoco. Entrambe sono state trasportate all’ospedale di Partinico; successivamente l’anziana, che versa in gravi condizioni, è stata trasferita all’ospedale civico di Palermo. La figlia ha riportato traumi e contusioni in diverse parti del corpo. I carabinieri di Partinico indagano sull’accaduto.

