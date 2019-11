Sicilia, Micciché: “Con Musumeci rapporto fantastico, personale e politico”

17 Novembre 2019 13:53

Sicilia, Micciché: “E quindi quando mi chiedono dei rapporti con Musumeci mi offendo, perché mi danno dello scemo”

“Con Nello Musumeci ho un rapporto fantastico, sia personale che politico. In Sicilia, poi, se cade il governatore si va tutti a casa, perché decade anche l’Assemblea regionale. Quindi come potrei avere come obiettivo di fare del danno al governatore, sarei uno scemo”. A dirlo è il coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, a margine della manifestazione Etna19, a Viagrande, nel catanese. “E quindi quando mi chiedono dei rapporti con Musumeci mi offendo, perché mi danno dello scemo“- ha concluso Micciché.

