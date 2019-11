Sicilia, la madre ritarda a preparare il pranzo: lui impugna ascia e martello e minaccia di ucciderla

21 Novembre 2019 20:50

Sicilia, 46enne arrestato per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata

Sua madre aveva ritardato a preparare il pranzo. È bastato questo a mandare su tutte le furie un 46enne di Randazzo, in Sicilia, che per poco non non stava per uccidere l’anziana donna. L’uomo, in preda all’ira, prima ha iniziato a distruggere gli arredi dell’appartamento nel quale viveva da mesi con la povera madre, rimasta vedova. Poi è sceso in garage e ha impugnato ascia e martello brandendoli in segno di minaccia contro la donna. La 75enne fortunatamente è riuscita a fuggire da casa e a chiedere aiuto ai carabinieri. Il figlio è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Randazzo per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata. I militari, giunti nell’appartamento, lo hanno trovato in stato confusionale. Le sue condizioni erano da tempo instabili: il 46enne era senza un lavoro ed è schiavo della dipendenza di sostanze alcoliche. La donna è stata sottoposta alle cure mediche presso il presidio territoriale di emergenza di Randazzo, dove il personale sanitario ha riscontrato un trauma contusivo alla testa e ad entrambe le mani. Il 46enne è stato trasportato in carcere, su disposizione del pm di turno.

Valuta questo articolo