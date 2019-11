In Sicilia la Settimana delle malattie sessualmente trasmissibili: screening gratis anche a Messina. Ecco l’elenco degli ambulatori e consultori

29 Novembre 2019 12:31

Sono circa 40 in tutta la Sicilia gli ambulatori, i consultori, le unità mobili dov’è possibile effettuare gratis esami specifici, ricevere informazioni, ottenere supporto medico e psicologico. Ecco l’elenco completo, screening gratis anche a Messina

Prosegue per tutta la settimana e si concluderà domenica 1 dicembre alle 12 l’intensa attività di informazione e di screening delle malattie sessualmente trasmissibili promossa dall’Assessorato regionale per la Salute e dalle 9 Asp dell’isola. Sono circa 40 in tutta la Sicilia gli ambulatori, i consultori, le unità mobili dov’è possibile effettuare gratis esami specifici, ricevere informazioni, ottenere supporto medico e psicologico. I servizi sono rivolti alla popolazione in età compresa tra i 18 e i 40 anni, non richiedono alcuna prenotazione, né ricetta medica, e sono eseguiti in assoluta riservatezza. E’ possible effettuare lo screening ematico, i tamponi e gli esami delle urine per individuare epatiti, sifilide, HIV, clamidia, gonorrea. I punti d’accesso sono aperti da lunedì 25 novembre a sabato 30 novembre dalle 8.00 alle 17.00. Domenica 1 dicembre dalle 8.00 alle 12.00.

L’elenco delle strutture dov’è possibile effettuare i test

MESSINA e provincia:

•Ex Ospedale “ Regina Margherita ” di Messina Via Libertà Consultorio familiare II Piano Dott.ssa L. Dotto tel. 090 36 53 824 / 090 36 53 821

•Laboratorio Analisi Piano terra Dott. A. Trimarchi tel. 090 36 53 800 / 090 36 53 804

• Presidio Ospedaliero di Barcellona Pozzo di Gotto 1 piano Laboratorio Analisi Dott. A. Calabrò tel. 090 97 51 701 / 090 97 51 702 Malattie Infettive Dott.ssa L. Panella tel. 090 97 51 569

•Consultorio familiare Dott.ssa M. Magliarditi

• Presidio Ospedaliero “San Vincenzo” di Taormina Laboratorio analisi Dott. M. Rizzo – Piano terra tel. 094 25 79 308 Ostetricia e Ginecologia Dott.ssa L. Klein – III Piano- tel. 094 25 79 378

• Presidio Ospedaliero Sant’Agata di Militello Ostetricia e Ginecologia Dott. U. Musarra – II Piano tel. 094 17 20 343

• Presidio Ospedaliero ”Barone Ignazio Romeo” Patti Laboratorio analisi Dott. G. Aragona tel. 094 12 44 29

PALERMO e provincia:

· P.O.S. CIMINO TERMINI-VIA SALVATORE CIMINO – Termini Imerese via S. Cimino ,2 Tel. 091 8151111

· P.O. CIVICO PARTINICO- Partinico Via Circonvallazione,1 TEL 0918911111

· UOC MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. NUOVO CEFALU’ Contrada Pietrapollastra Via Pisciotto Tel. 0921 920 111

· AMBULATORIO Dell’ UNITA’ MOBILE DI STRADA UOC DIPENDENZE PATOLOGICHE

Via La Loggia EDIFICIO 46 Palermo Tel. 0917034609 / Cellulare 335 5263791

· UNITA’ MOBILE DI STRADA UOC Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche e NPIA

Lunedì 25/11/2019 Presso Ateneo Universitario dalle ore 12.00 alle ore 17.00

Mercoledì 27/11/2019 Presso Ateneo Universitario dalle ore 12.00 alle ore 17.00

Venerdì 29/11/2019 Presso Ateneo Universitario dalle ore 12.00 alle ore 17.00

Venerdì 29/11/2019 Piazza S. Anna dalle ore 20.00 alle ore 02.00 Palermo

Sabato 30/11/2019 Discoteca Fabric via Ugo La Malfa,95 Palermo dalle ore 20.00 alle ore 02.00

· UNITA’ MOBILE DI STRADA DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA DI LABORATORIO

LERCARA FRIDDI POLIAMBULATORIO ASP PALERMO Viale delle Rose, 33

GIOVEDÌ 28/11/2019 dalle ore 9.00 alle ore 14

BAGHERIA c/o CENTRO LEVANTE Via Papa Giovanni XXIII, 40

SABATO 30/11/2019 dalle ore 9.00 alle ore 14

AGRIGENTO e provincia:

• Presidio Ospedaliero di Sciacca U.O.C. Ginecologia/Ostetricia Ambulatorio Ginecologia

Via Pompei tel. 0925 962271

• Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento Contrada Consolida tel. 0922 442111

• Presidio Ospedaliero “Barone-Lombardo” di Canicattì via Antonino Saetta tel. 0922 733111

• Presidio Ospedaliero “Fratelli Parlapiano” di Ribera Consultorio Distretto Sanitario

via Circonvallazione tel. 0925 562111

• Consultorio Distretto Sanitario di Favara via della Sanità

CALTANISSETTA e provincia:

• Presidio Ospedaliero “ Vittorio Emanuele ” di Gela

Via Palazzi 173 tel. 0933 831488

• Poliambulatorio di Caltanissetta

Via Malta 71 tel. 0934 506816 0934 506818

Coordinatore Dott. A. Bonura (Direttore del Dipartimento di Prevenzione)

Referente Dott.ssa F. Sferrazza Consultorio Familiare CL 1

CATANIA e provincia:

• Presidio Ospedaliero “S. Marta e S. Venera” di Acireale U.O. Ginecologia e Ostetricia

Via Caronia tel. 095 76 77 059

• Presidio Ospedaliero di Caltagirone U.O. Ginecologia e Ostetricia

Via Portosalvo 2 tel 0933 39387

• Presidio Ospedaliero di Biancavilla U.O. Ginecologia e Ostetricia padiglione B 1° piano

Via Via C. Colombo tel 095 77 16 016

ENNA e provincia:

• Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Enna 1° piano c/o sala d’attesa OBI – contrada Ferrante

per informazioni:

Dipartimento Materno-Infantile tel. 0935 520459

URP tel 0935 516791

Numero Verde 800 319141

RAGUSA e provincia:

• Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Ragusa Ambulatorio di Ostetricia

tel. 0932 60 06 41 – 0932 60 06 43

• Presidio Ospedaliero “Maggiore” di Modica Ambulatorio di Ostetricia tel. 0932 44 83 88

• Presidio Ospedaliero “Guzzardi” di Vittoria Ambulatorio di Ostetricia tel. 0932 99 93 57

SIRACUSA e provincia:

• Unità Operativa di Educazione e Promozione della Salute Aziendale tel/fax 0931 48 41 78

• Unità Operativa Semplice HIV (per prelievo e counseling) tel 0931 72 41 17 / 0931 72 42 09

•Centro Gestionale Screening (per prelievo e counseling) tel 0931 48 41 69

TRAPANI e provincia:

• Trapani Via Marino Torre 216 tel. 0923 20962

• Marsala presso ex ospedale tel. 0923 71223

• Alcamo Via Madonna del Riposo 151/B tel. 0924 28793

• Castelvetrano Via Brandimarte 9 tel. 0924 930269

• Mazara del Vallo via Castelvetrano 28 tel. 0923 901617

• Erice Cittadella della Salute Palazzo Carrubo tel. 0923 472387

• Marsala Bosco via Trapani 346 tel. 0923 968200.

