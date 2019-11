Sicilia, Cappello (M5S): “maggioranza Scandalosa, dovevano tagliare i vitalizi e invece si sono aumentate le pensioni”

27 Novembre 2019 22:46

Cappello: “oggi tutto il parlamento, con la sola eccezione del Movimento 5 Stelle e nell’assoluto silenzio di quei deputati che hanno votato a favore di un vero e proprio indecente capolavoro, si è toccata una delle pagine più buie della storia di questa Regione”

“La classe politica continua a resistere al taglio dei privilegi. Oggi tutto il parlamento, con la sola eccezione del Movimento 5 Stelle e nell’assoluto silenzio di quei deputati che hanno votato a favore di un vero e proprio indecente capolavoro, si è toccata una delle pagine più buie della storia di questa Regione”. A dichiararlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars Francesco Cappello a margine della seduta d’aula dove era in discussione la norma sul taglio dei vitalizi degli ex deputati Ars. “Si dovevano tagliare i vitalizi e invece si sono aumentate le pensioni. Evidentemente, quando si toccano gli interessi di chi domani dovrà percepire il vitalizio, perché in gran parte il parlamento regionale è formato da persone che dovranno percepirlo, nessuno ha voluto dare un taglio a un privilegio personale. Quello che ha fatto questo parlamento è semplicemente produrre una legge che favorisce pochi e a spese di 5 milioni di siciliani”, conclude.

