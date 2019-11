Sicilia, cadavere mutilato trovato in spiaggia: si indaga per omicidio

15 Novembre 2019 18:37

Sicilia, cadavere mutilato trovato in spiaggia: potrebbe essere di un migrante

Orrore quest’oggi sulla spiaggia di Scoglitti a Vittoria (Ragusa). Sulla spiaggia è stato trovato un cadavere in stato di decomposizione. Il corpo è mutilato negli arti ed è ridotto a uno scheletro. Sul posto capitaneria di porto e carabinieri. È altamente probabile che sia rimasto per molto tempo in mare. Gli investigatori al momento non escludono che si tratti del corpo di un migrante, morto durante una traversata dall’Africa verso la Sicilia e trasportato dalle correnti. Sulla spiaggia è stato trovato anche un giubbotto. E’ stato aperto un fascicolo per omicidio.

Foto di repertorio

