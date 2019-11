De Domenico: “Un’Agenzia regionale per attrarre gli investimenti in Sicilia”

23 Novembre 2019 13:22

Il deputato Ars presenterà un ddl per la costituzione di un’Agenzia Regionale: l’obiettivo è costituire un’efficiente rete di servizi in Sicilia, facente capo ad un unico soggetto, in grado di offrire un sostegno sia “in entrata” che “in uscita” rispetto al contesto economico regionale

I principali indicatori economici della Sicilia, analizzati comparativamente sia in relazione al quadro nazionale che in rapporto alle altre regioni del Mezzogiorno evidenziano ancora un significativo ritardo nel recupero dei livelli produttivi precedenti alla crisi del 2008, nonché un crescente divario, su base annua, rispetto ai trend di crescita delle altre regioni del Mezzogiorno.

“I dati economici del 2018 elaborati dalla Svimez, rilevano come a fronte di una crescita del PIL della Calabria del 2%, della Sardegna dell’1,8%, della Campania dell’1,8% e della Puglia dell’1,6%, la Sicilia faccia registrare, viceversa, un incremento del Pil del solo 0,4%“–afferma Franco De Domenico, deputato regionale del partito democratico- Questo quadro allarmante, completato dai dati sulla disoccupazione e sull’esodo di giovani qualificati che continuamente lasciano la nostra isola- commenta il deputato Ars- impone la necessità indifferibile di dotarsi di strumenti utili ad attrarre investimenti economici nel territorio regionale e, contestualmente, a sostenere le imprese siciliane, in prevalenza piccole e medie, nel processo di internazionalizzazione e di espansione sui mercati internazionali.

In quest’ottica, la positiva esperienza delle Agenzie istituite in numerose altre regioni, finalizzate all’attrazione degli investimenti o al supporto all’internazionalizzazione delle imprese, unitamente alla non trascurabile preoccupazione di non incrementare il già eccessivo livello di burocratizzazione della macchina amministrativa siciliana, dopo aver ascoltato i principali stakeholders, mi hanno indotto –continua Franco De Domenico- ad elaborare un disegno di legge che ho presentato in questi giorni e che spero sia discusso a breve in commissione.

La legge prevede la costituzione di un ufficio speciale nell’ambito del Dipartimento regionale delle Attività Produttive, denominato Agenzia Regionale per l’Attrazione degli Investimenti e per l’Internazionalizzazione delle Imprese (A.R.A.I.), consentirà di programmare e mettere in atto un intervento “di sistema” in grado di promuovere efficacemente l’attrazione di investimenti economici nella regione e, allo stesso tempo, di utilizzare gli stessi canali al fine di sostenere la presenza sui mercati nazionali, unionali e internazionali delle aziende siciliane.

Il mio obbiettivo – ha concluso l’On. Franco De Domenico- è di costituire un’efficiente rete di servizi, facente capo ad un unico soggetto, in grado di offrire un sostegno sia “in entrata” che “in uscita” rispetto al contesto economico regionale, razionalizzando al massimo gli interventi e ottimizzandone la ricaduta in termini di efficienza”.

