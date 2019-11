Sicilia, ok al Piano del fabbisogno del personale. Musumeci: “Nei prossimi tre anni concorsi per 1.500 posti”

29 Novembre 2019 19:37

Sicilia, Musumeci: “La macchina Regione ha bisogno di forze nuove e fresche. Questo è il primo passo”

La Giunta Musumeci ha approvato la nuova dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale 2019-2020, su proposta dell’assessore Grasso. Nei prossimi anni potranno essere banditi concorsi per 1500 posti. Ad annunciarlo è il presidente Musumeci, che dichiara: “Nei prossimi tre anni contiamo di poter bandire concorsi per circa 1.500 posti nell’amministrazione regionale, procedendo anche al superamento definitivo del precariato. La macchina Regione ha bisogno di forze nuove e fresche per affrontare la sfida del futuro. Questo è il primo passo”. La pianificazione delle risorse umane che emerge dal Piano triennale dei fabbisogni prevede il rafforzamento dei Centri per l’impiego, il superamento definitivo del precariato storico regionale e l’assunzione di personale presso l’Ufficio stampa e documentazione della Regione, le cui procedure sono state avviate nel 2019; le procedure di mobilità per la Centrale unica di committenza. “L’attuale analisi delle esigenze e dei fabbisogni di personale – spiega l’assessore Grasso – è finalizzata a ottimizzare e razionalizzare le risorse umane della Regione. Un processo che sarà ulteriormente affinato grazie all’analisi quantitativa del personale e alla mappatura e reingegnerizzazione dei processi dell’amministrazione, avviate nell’ambito del Pra, il Piano di rafforzamento dell’azione amministrativa. Questi strumenti ci permetteranno di operare gradualmente il necessario ricambio generazionale, individuando e integrando i profili, anche emergenti, più idonei alle attuali esigenze dell’amministrazione”.

Valuta questo articolo