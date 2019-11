23 Novembre 2019 11:54

Dipendente comunale si dà fuoco all’interno di un cimitero in Calabria, ricoverato in gravissime condizioni a Catania: ignote le ragioni dell’insano gesto

È ricoverato in gravissime condizioni, in un centro specializzato a Catania, il 58enne che in Calabria si è dato fuoco. L’uomo, un dipendente comunale, stamattina a Stefanaconi, in provincia di Vibo Valentia, si è cosparso di benzina e ha appiccato le fiamme. Non si conoscono ancora le ragioni dell’insano gesto. L’uomo si è dato alla fiamme all’interno del cimitero comunale: ha riportato ustioni in gran parte del corpo. Sul posto sono già giunti i Carabinieri per i rilievi del caso.

Valuta questo articolo