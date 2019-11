Serie C, nuovo scandalo calcioscommesse: nel mirino alcune partite della scorsa stagione, coinvolto un calciatore [DETTAGLI]

23 Novembre 2019 11:11

Un nuovo scandalo calcioscommesse scuote il mondo della Serie C, nel mirino alcune partite di Lega Pro della scorsa stagione ed un calciatore

Un nuovo scandalo calcioscommesse sconvolge la Lega Pro. Nel mirino alcune partite di Serie C della scorsa stagione ed un giocatore. Sarebbe un ex calciatore del Bisceglie, attualmente in forza al Foggia, tra le tre persone finite agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta della Procura Distrettuale di Catania per frodi sportive che sarebbero state commesse in alcune competizioni calcistiche di terza serie. Sono in corso perquisizioni e sequestri.

Nel dettaglio, i primi due indagati, per ottenere un guadagno dalle vincite di scommesse sportive, con la collaborazione del terzo indagato (il calciatore), si sarebbero adoperati per alterare talvolta l’esito delle partite, talvolta il numero dei “corner” e talvolta il numero delle espulsioni dei giocatori. Queste ultime due tipologie di scommesse erano compiute su eventi che, a differenza del risultato finale dell’incontro, sarebbero passati inosservati. Almeno tre gli incontri calcistici dello scorso campionato finiti sotto la lente d’ingrandimento: Trapani-Bisceglie, Rende-Bisceglie e Bisceglie-Sicula Leonzio.

I tre indagati sono un 39enne titolare di un centro scommesse, un 39enne dipendente di una ditta privata e il calciatore, di 29 anni. L’indagine del Compartimento Polizia Postale di Catania trae origine dalla denuncia del titolare di una agenzia di scommesse di Catania che lamentava la sottrazione di migliaia di euro da alcuni suoi conti gioco on-line tramite accessi abusivi informatici da parte di ignoti.

