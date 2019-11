Serie C, il presidente della Ternana furioso: “Siamo a meno 7 dalla Reggina, sono inc…”

18 Novembre 2019 12:35

Il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, arrabbiatissimo per il pari dei rossoverdi a Teramo e per la situazione di classifica

Dopo una partenza shock, il Teramo è riuscito a riprendersi e a far emergere le qualità di una rosa secondo tanti tra le migliori del girone meridionale di Serie C. Ieri, la squadra di Tedino ha fermato in casa sul pari la Ternana, diretta avversaria della Reggina e retrocessa in terza posizione a meno 7 dagli amaranto.

Tutta questa situazione non è andata giù al presidente dei rossoverdi Stefano Bandecchi, che ai microfoni della trasmissione “Campo aperto”, su TEF Channel, non le ha mandate a dire a calciatori e allenatore. Ecco qualche passaggio dell’intervista: “Siamo terzi a sette punti dalla Reggina e questa squadra non può permetterselo. Gallo sarà il mio allenatore anche l’anno prossimo, ma deve darsi una mossa: questa squadra manca di fame, troppe giustificazioni, troppe chiacchiere. Alla prossima partita verrò di persona, perché sono inc…come una biscia. Il gruppo ha la mia massima fiducia, ma oggi non mi è piaciuto. Sono arrabbiato sia per aver preso il gol che abbiamo incassato subito dopo il vantaggio, sia per quello che sta succedendo a Rieti. Io pago un milione e 100 mila euro al mese di stipendi…”.

