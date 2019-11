Serie D, risultati e classifica: battuta d’arresto in casa per il Palermo contro il Savoia, goleada dell’Acr Messina a Corigliano, tre punti per la Cittanovese

10 Novembre 2019 16:26

Serie D, risultati e classifica- Si è conclusa l’11ª giornata di campionato della quarta serie italiana, con una cocente sconfitta della capolista Palermo in casa contro il Savoia. Il Castrovillari sbanca Messina, battuta d’arresto per l‘Fc dopo la vittoria del derby. L’Acr sbanca Corigliano con un netto 4-1. La Cittanovese vince in casa contro il San Tommaso, la Palmese torna con zero punti da Marina di Ragusa, sconfitta in casa per il Roccella contro il Marsala. Di seguito i risultati e la classifica del Girone I.

RISULTATI:

Biancavilla -Acireale 1-1

Cittanovese-San Tommaso 3-1

Corigliano-Acr Messina 1-4

Fc Messina-Castrovillari 0-2

Licata -Troina 1-0

Marina di Ragusa-Palmese 1-0

Nola-Giugliano 0-1

Palermo-Savoia 0-1

Roccella-Marsala 0-1

CLASSIFICA:

Palermo 30

Troina 21

Acireale 21

Biancavilla 21

Savoia 20

Giugliano 19

Licata 18

Acr Messina 17

Marsala 14

FC Messina 14

Nola 13

Cittanovese 13

Castrovillari 13

Marina di Ragusa 10

San Tommaso 8

Corigliano 8

Roccella 6

Palmese 5

