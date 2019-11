Serie D, il programma del girone I: il match di cartello è il derby di Messina

3 Novembre 2019 11:14

Serie D, in scena oggi la decima giornata del torneo con il derby di Messina a tenere banco: tutto il programma

La Serie D torna in campo in questa domenica caldissima su tutti i campi del girone I. Vi saranno infatti incontri molto sentiti, su tutti il derby di Messina tra Acr ed Fc, un incontro molto importante per quanto concerne la rivalità interna, ma anche per la classifica del girone. In vetta alla graduatoria c’è sempre il Palermo che affronterà di fronte al pubblico amico il Corigliano in un incontro dal pronostico di certo sbilanciato. Di seguito il programma del decimo turno e la classifica completa.

14:30 AS Acireale-Cittanovese

14:30 Calcio Giugliano-Licata

14:30 Castrovillari-Marina di Ragusa

14:30 Palermo-Corigliano

14:30 San Tommaso-Marsala

14:30 Savoia-Biancavilla

14:30 Troina-Roccella

14:30 US Palmese-SS Nola 1925

15:00 ACR Messina-FC Messina CLASSIFICA Palermo 27

Biancavilla 19

Troina 18

Acireale 17

Savoia 16

Licata 15

ACR Messina 14

Giugliano 13

Nola 12

FC Messina 11

Marsala 11

Cittanovese 10

Castrovillari 9

Corigliano 8

Marina di Ragusa 8

San Tommaso 7

Roccella 6

Palmese 4

