Serie D, risultati e classifica: il Palermo stacca tutti, sorpresa Troina, sconfitta per la Cittanovese. Nel derby di Messina vittoria dell’Fc

3 Novembre 2019 16:30

Serie D, risultati e classifica. Il Palermo le vince tutte, sorpresa Troina, sconfitta per la Cittanovese. Pari Palmese e Castrovillari. Nel derby di Messina vittoria dell’Fc

Serie D, risultati e classifica- Il Palermo le vince tutte: 10 su 10 per la squadra che fu di Zamparini. Travolto il Corigliano per 6-0: i rosanero hanno già un piede in Serie C. L’Fc Messina strapazza l’Acr: vittoria per 3-0 per la squadra del presidente Arena. L’Acireale vince contro la Cittanovese, sorpresa Troina che è sola al secondo posto dopo la vittoria contro il Roccella. La Palmese a Palmi pareggia contro il Nola mentre il Castrovillari pareggia contro il Marina di Ragusa.

RISULTATI:

Acireale-Cittanovese 2-1

Giugliano-Licata 3-1

Castrovillari-Marina di Ragusa 1-1

Palermo-Corigliano 6-0

San Tommaso-Marsala 0-0

Savoia-Biancavilla 0-0

Troina-Roccella 1-0

Palmese-SS Nola 2-2

ACR Messina-FC Messina 0-3

CLASSIFICA: Palermo 30

Troina 21

Acireale 20

Biancavilla 20

Savoia 17

Giugliano 16

Licata 15

FC Messina 14

ACR Messina 14

Nola 13

Marsala 12

Cittanovese 10

Castrovillari 10

San Tommaso 9

Corigliano 8

Marina di Ragusa 7

Roccella 6

Palmese 5

