Serie C, Puggioni trova una nuova squadra: la destinazione è a sorpresa

27 Novembre 2019 16:54

Il portiere Puggioni ha trovato una nuova squadra, l’ex Reggina pronto a tornare grande protagonista

Christian Puggioni è ancora uno dei migliori portieri in circolazione, l’estremo difensore ha disputato campionati importanti tra Serie A e Serie B e dopo l’ultima esperienza al Benevento è pronto a rimettersi in gioco. L’ex Reggina ha trovato una nuova squadra per il campionato di Serie C, è fatta infatti con la Vis Pesaro, Puggioni rappresenta sicuramente un lusso per la categoria, un calciatore in grado di fare la differenza e confermarsi un portiere di altissimo livello. La Vis Pesaro disputa il Girone B della Serie C e non sta disputando un campionato entusiasmante, la squadra occupa la tredicesima posizione in classifica. La zona playoff però è distante appena 4 punti e con un portiere come Puggioni la rincorsa ad un posto tra le prime dieci può ufficialmente iniziare.

