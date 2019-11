Serie C, la Reggina è un rullo compressore: le quote promozione sono tutte per gli amaranto

7 Novembre 2019 16:40

I bookmakers adesso si sono convinti nel dare fiducia alla Reggina di Mimmo Toscano, la favorita per la vittoria del girone C di Serie C

Il ko in Coppa Italia contro il Potenza è stato solo un episodio. Se si guarda invece all’andamento in campionato della Reggina, c’è da rimanere con la bocca aperta. La squadra di Mimmo Toscano è ancora imbattuta in Serie C e domenica (sempre contro il Potenza, tra l’altro in trasferta) ha conquistato tre punti preziosissimi. Grazie al quinto successo consecutivo la Reggina ha consolidato il primato in classifica volando a 31 punti e lasciando a +5 il suo vantaggio sulla Ternana, seconda. Una vittoria dietro l’altra, trascinati dai gol di Corazza e Denis, gli amaranto hanno conquistato sempre più consensi tra gli addetti ai lavori, aprendosi la strada anche sul tabellone dei bookmaker, dove hanno spodestato il Bari – favorito della prima ora per il successo in campionato – nel ruolo di candidata al primo posto finale. Appena due settimane fa i biancorossi comandavano il pronostico sul tabellone Sisal Matchpoint, dove la quota per il loro primato, riporta Agipronews, appariva a 2,25, contro il 3,50 piazzato sui calabresi. Adesso, complice anche il momento di appannamento dei pugliesi che hanno frenato pareggiando le ultime due partite: per loro quindi, la quota è salita fino a 3,00, mentre allo stesso tempo è scesa in un baleno quella della Reggina, che ora comanda. Il primo posto che valer il salto diretto in Serie B è dato a 2,00 per la squadra di Mimmo Toscano.

Valuta questo articolo