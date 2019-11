Serie C Girone C, risultati e classifica aggiornata: si parte con Monopoli-Bisceglie

16 Novembre 2019 11:30

Serie C Girone C, turno interessante per il campionato, nel girone C la situazione diventa sempre più scoppiettante

Serie C Girone C, si torna in campo per la nuova giornata di campionato, un turno in grado di portare importanti indicazioni in vista del proseguo della stagione. Il turno si apre con la sfida tra Monopoli e Bisceglie, i padroni di casa puntano le zone altissime di classifica, gli ospiti sono in crisi ma hanno confermato la fiducia nel tecnico Pochesci. Le altre partite tutte in campo domenica, la Casertana riceve l’Avellino con la squadra di Capuano che sta attraversando un momento difficile. Trasferta insidiosa per il Bari contro la Paganese, la Reggina affronta la Berretti del Rieti. Match difficilissimo anche per la Ternana che dovrà vedersela con il Teramo, big match serale tra Catanzaro e Catania.

Sabato ore 20.45

Monopoli-Bisceglie

Domenica ore 15

Paganese-Bari

Rende-Picerno

Rieti-Reggina

Sicula Leonzio-Virtus Francavilla

Domenica ore 16

Teramo-Ternana

Domenica ore 17.30

Potenza-Vibonese

Viterbese-Cavese

Domenica ore 20.45

Catanzaro-Catania

CLASSIFICA

Reggina 34 Ternana 29 Monopoli 28 Potenza 27 Bari 26 Viterbese 21 Teramo 21 Catanzaro 21 Catania 20 Vibonese 20 Casertana 18 Virtus Francavilla 18 Paganese 16 Picerno 16 Avellino 14 Cavese 14 Rieti 12 Bisceglie 10 Sicula Leonzio 9 Rende 7

