Serie C girone C, risultati e classifica aggiornata: big match Potenza-Reggina

3 Novembre 2019 11:03

Serie C girone C, la tredicesima giornata di campionato ha visto il Catanzaro tornare al successo contro l’Avellino di Capuano

La Serie C torna in campo con un’intensa tredicesima giornata che vedrà quest’oggi andare in scena incontri molto importanti in chiave classifica. Il turno è però iniziato ieri sera, con il successo del Catanzaro contro l’Avellino di Capuano per 3-1. Altra sconfitta dunque per i campani dopo la debacle casalinga contro la Reggina, il Catanzaro invece riscatta il pari casalingo contro il Rende tornando alla vittoria di fronte al pubblico amico. La gara di cartello è senz’altro quella tra Potenza e Reggina, prima e seconda della classe si incontreranno in terra lucana in un incontro molto sentito, di seguito il programma della giornata.

Serie C girone C, risultati e classifica aggiornata

Sabato Catanzaro-Avellino 3-1 15:00 Bari-Vibonese

15:00 Paganese-Catania

15:00 Rende-Monopoli

15:00 Rieti-Virtus Francavilla

15:00 Sicula Leonzio-Cavese

15:00 Ternana-Picerno

17:30 Casertana-Viterbese

17:30 Potenza-Reggina

17:30 Teramo-Bisceglie

CLASSIFICA

Reggina 28 Potenza 24 Ternana 23 Bari 22 Monopoli 22 Viterbese 21 Catanzaro 20 Teramo 18 Casertana 17 Catania 17 Paganese 16 Virtus Francavilla 16 Vibonese 15 Avellino 14 Cavese 13 Picerno 13 Rieti 11 Bisceglie 10 Sicula Leonzio 6 Rende 6

