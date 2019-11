Serie C girone C, risultati e classifica aggiornata: la Reggina vuole staccare le concorrenti

10 Novembre 2019 10:48

Serie C girone C, tra oggi e domani si completerà il quattordicesimo turno di campionato: la Vibonese apre le danze vincendo col Rieti

Serie C girone C, la quattordicesima giornata di campionato ha avuto inizio ieri, con la vittoria per 5-1 della Vibonese contro il Rieti. Tra oggi e domani invece andrà in scena il resto del turno, con il posticipo del lunedì sera che vedrà affrontarsi Avellino e Potenza in un incontro molto delicato per la squadra del patron Caiata. La Reggina avrà un impegno casalingo molto importante contro la Casertana, con l’intento di guadagnare ancora terreno sulle pretendenti al primato del girone C. Di seguito tutto il programma del weekend e la classifica aggiornata dopo il successo della Vibonese.

Serie C girone C, risultati e classifica aggiornata

Vibonese-Rieti 5-1 giocata venerdì

15:00 Cavese-Catanzaro

15:00 Monopoli-Viterbese

15:00 Picerno-Teramo

15:00 Reggina-Casertana

15:00 Virtus Francavilla-Rende

17:30 Bisceglie-Bari

17:30 Catania-Sicula Leonzio

17:30 Ternana-Paganese

Lunedì 20:45 Avellino-Potenza CLASSIFICA Reggina 31 Ternana 26 Monopoli 25 Potenza 24 Bari 23 Viterbese 22 Teramo 21 Catanzaro 20 Vibonese 19 Casertana 18 Catania 17 Virtus Francavilla 17 Paganese 16 Avellino 14 Cavese 13 Picerno 13 Rieti 12 Bisceglie 10 Sicula Leonzio 9 Rende 6

Valuta questo articolo