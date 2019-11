18 Novembre 2019 11:47

La Reggina continua a guidare la classifica del campionato di Serie C, come sarebbe la graduatoria con l’esclusione del Rieti

La 15^ giornata del campionato di Serie C ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione soprattutto per le zone altissime della classifica. Vittoria a tavolino per la Reggina, la squadra amaranto ha ottenuto tre punti preziosissimi dopo la gara contro il Rieti, passo falso per la Ternana che non è andata oltre il pareggio nella sfida contro il Teramo, ne approfittano invece Monopoli e Potenza che hanno conquistato tre punti davanti al pubblico amico. Tre punti d’oro anche per il Bari, blitz sul difficile campo della Paganese grazie al solito gol di Mirko Antenucci. Nel frattempo situazione sempre più incerta nel campionato di Serie C con il Rieti che si avvicina sempre di più all’esclusione, il club laziale si è già giocato il primo jolly ed in caso di secondo forfait contro l’Avellino la squadra verrà esclusa dal campionato. In basso l’eventuale classifica, ecco come cambierebbe la graduatoria in caso di forfait, a beneficiarne sarebbe il Potenza che durante la regular season non era andato oltre l’1-1, il distacco della Reggina dal secondo posto sarebbe dunque di 5 punti e non più di 6.

Serie C, come cambierebbe la classifica per la Reggina con l’esclusione del Rieti

Reggina 34

Potenza 29

Monopoli 28

Ternana 27

Bari 26

Viterbese 21

Teramo 21

Catanzaro 21

Catania 20

Vibonese 18

Casertana 18

Francavilla 18

Vibonese 17

Cavese 17

Avellino 14

Picerno 13

Paganese 13

Rende 10

Bisceglie 10

Sicula 10

Rieti escluso dal campionato

Valuta questo articolo