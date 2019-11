Senzatetto muore in Calabria forse per il freddo: disposta l’autopsia sul corpo della donna

12 Novembre 2019 15:09

Una senzatetto è morta a Strongoli nel crotonese probabilmente per il freddo

E’ stato trovato sulla spiaggia a Strongoli nel crotonese, il corpo senza vita di una senzatetto di cui al momento non si conoscono ne’ l’eta’ e ne’ la nazionalita’. La clochard, secondo quanto e’ emerso dai primi accertamenti, potrebbe essere deceduta nel corso della scorsa notte a causa del freddo. La donna viveva in una tenda sulla spiaggia. La Procura della Repubblica di Crotone, informata dai carabinieri, ha disposto l’autopsia sul corpo della donna. Sul luogo in cui e’ stato trovato il cadavere della clochard, in localita’ “Tredici” di Strongoli, sono giunti i carabinieri della Compagnia di Ciro’ Marina, che hanno eseguito gli accertamenti di rito ed informato l’autorita’ giudiziaria. Secondo quanto e’ emerso dalle indagini, la donna viveva in una tenda allestita sulla spiaggia insieme ad altre persone che vengono sentite in queste ore dai carabinieri nel tentativo di ricostruire le fasi che hanno preceduto la morte della clochard. Secondo quanto e’ emerso dai primi accertamenti, l’ipotesi che la donna sia morta a causa del freddo pungente della notte, anche perche’ priva di adeguate protezioni, viene considerata verosimile dagli investigatori, anche se sara’ soltanto l’autopsia a fornire una risposta definitiva in questo senso.

