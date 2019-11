6 Novembre 2019 22:31

Dal 7 novembre obbligatori i seggiolini antiabbandono. Chi non si doterà di questi dispositivi incorrerà in una sanzione amministrativa

Scatta domani, giovedì 7 novembre, l’obbligo di montare sulle auto i seggiolini antiabbandono. A ricordarlo è il ministero dei Trasporti, specificando che il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada in materia è stato pubblicato il 23 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale. Chi non si doterà di questi dispositivi incorrerà in una sanzione amministrativa da 81 a 326 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente

Valuta questo articolo