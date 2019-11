Arriva lo scontrino elettronico obbligatorio. Cos’è? Come funziona? A Messina il seminario per supportare le imprese

25 Novembre 2019 12:51

Dal 1 gennaio 2020 tutti i commercianti e artigiani dovranno rispettare l’obbligo dello scontrino elettronico, con la contestuale memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Confesercenti Messina organizza un seminario per supportare le imprese

Si terrà mercoledì 27 novembre alle 10.00, nella sede di Confesercenti Messina di via Placido Samperi,7 il seminario dal titolo “Scontrino elettronico: normativa e soluzioni per la tua impresa”.

Dal 1 gennaio 2020 infatti, tutti i commercianti e artigiani dovranno rispettare l’obbligo dello scontrino elettronico, con la contestuale memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Per poter memorizzare e trasmettere i dati degli scontrini elettronici, gli esercenti dovranno inoltre dotarsi di appositi registratori telematici.

Il seminario organizzato da Confesercenti Messina nasce allo scopo di fornire chiarimenti e supporto alle aziende che presto dovranno adeguarsi alle nuove regole. L’incontro totalmente gratuito, vedrà gli interventi di esperti che relazioneranno sui diversi aspetti della materia.

Il direttore di Confesercenti Messina Daniele Andronaco tratterà il tema della “Normativa e conseguenze fiscali”, sono previsti inoltre gli interventi di Giuseppe Intelisano di Enegan S.p.A. che parlerà di “Soluzioni e nuove opportunità dal mondo TLC” e di Enzo Lombardo di C.L.M. Elettonic, che affronterà l’argomento relativo a “Funzionalità e peculiarità dei registratori di cassa elettronici”.

Il seminario sarà anche l’occasione per illustrare ai commercianti i termini della convenzione instaurata con Enegan, azienda fornitrice di energia green, e riservata agli associati Confesercenti.

