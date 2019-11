Sardine: Salvini arruola ‘gattini’, ‘mangiano pesciolini’

19 Novembre 2019 22:15

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Arruola i gatti Matteo Salvini per contrastare il popolo delle sardine, sceso in piazza a Bologna contro il leader della Lega e ora pronto a farsi sentire in tutta Italia. Sui social Salvini posta infatti un felino che addenta una sarda, chiarendo a tutti l’epilogo in cui confida. “Cosa c’è di più dolce e bello dei gattini?”, scrive l’ex vicepremier che ‘chiama’ il popolo social all’attacco: “Ai vostri bambini felini piacciono sardine e pesciolini? – aggiunge infatti in un post scriptum – Mettete la foto nei commenti! Miao!”.

