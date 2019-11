Santa Teresa di Riva: gli studenti del Liceo Caminiti-Trimarchi vincono il contest “Nati nel Tertio Millennio”

4 Novembre 2019 18:23

Dai banchi di scuola alla giuria di un festival del cinema: premiati gli studenti di Santa Teresa Riva

Si è concluso il contest “Nati nel Tertio Millennio” proposto dalla Fondazione Ente dello Spettacolo per le scuole superiori di tutta Italia e sono state selezionate le scuole vincitrici. L’iniziativa fa parte di un progetto finanziato dal Piano nazionale cinema scuola del MIUR e MiBAC, e vedrà la sua conclusione nel dicembre 2019 con la partecipazione al Festival “Tertio Millennio Film Fest”.

Alle classi seconde e terze (a.s. 2018/19) delle scuole secondarie di secondo grado è stata richiesta la presentazione di un soggetto cinematografico per la realizzazione di un breve video inerente al tema del “Tertio Millennio Film Fest” dal titolo “Io sono, tu sei”, ad indicare l’accettazione della diversità e il riconoscimento dell’unicità di ogni persona.

Fra le tante proposte pervenute, sono state premiate, per capacità di adesione al tema e creatività, la V B del Liceo “Caminiti – Trimarchi” di Santa Teresa di Riva in provincia di Messina, la IV A dell’Istituto Paritario “Maria Immacolata” di Roma e la III E del Liceo “Paolo Borsellino e Giovanni Flacone” di Zagarolo, in provincia di Roma.

“La proposta della Fondazione è arrivata nelle grandi città e nei piccoli centri, attivando la creatività di tanti ragazzi – dichiara soddisfatto Davide Milani, presidente della Fondazione – ora sta a noi fornire loro gli strumenti per passare dalla creatività alla responsabilità nell’utilizzo di un linguaggio audiovisivo che abbia come fondamento il rispetto dell’altro”.

Definite le scuole vincitrici, si entra nel vivo del progetto, con un percorso di formazione che prevede una parte teorica e una pratica, con lezioni, riprese e successivo montaggio del video, offerto dalla Fondazione Ente dello Spettacolo in collaborazione con la Libera Università del Cinema di Roma.

Gli studenti parteciperanno, inoltre, al Tertio Millennio Film Fest in qualità di giurati del concorso di cortometraggi, assegnando il Premio Speciale Giovani al cortometraggio che riterranno più meritevole durante la Cerimonia di premiazione dei vincitori del festival che avrà luogo nella serata di giovedì 12 dicembre. In questa occasione, gli studenti avranno per di più l’opportunità di rapportarsi e confrontarsi con professionisti storici del cinema e con le giovani leve. Tra questi, il Presidente di Giuria del concorso cortometraggi, il regista Phaim Bhuiyan.

La Cerimonia di premiazione delle scuole si svolgerà, invece, nella mattina di venerdì 13 dicembre presso la Casa del Cinema di Roma.

“Gli studenti saranno protagonisti del Tertio Millennio Film Fest, fiore all’occhiello della produzione culturale della Fondazione – conclude Milani – veri e propri “critici cinematografici in erba”, capaci di decodificare il linguaggio audiovisivo con strumenti nuovi per leggere il mondo attraverso il racconto cinematografico”.

