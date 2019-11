Sanità: il Veneto aiuterà la Calabria a riorganizzare la chirurgia

6 Novembre 2019 12:24

La Regione Veneto collaborerà per riorganizzare l’attivita’ chirurgica per setting assistenziali e complessita’ di cura del sistema sanitario della Regione Calabria

La sanita’ della Regione del Veneto e’ stata scelta dal Ministero della Salute, che ha proposto uno specifico Accordo di Programma, per collaborare alla riorganizzazione dell’attivita’ chirurgica per setting assistenziali e complessita’ di cura del sistema sanitario della Regione Calabria, in piano di rientro. L’Accordo, approvato dalla Giunta veneta, ha come sottoscrittori il Ministero della Salute, la Regione Veneto e l’Azienda Ospedaliera di Padova, che sara’ il soggetto attuatore e ricevera’ esclusivamente un rimborso spese documentate fino a un massimo di 200 mila euro. Si parte subito. Il lavoro avra’ una durata di 18 mesi, prorogabili di altri sei. Il Veneto e’ stato scelto dal Ministero “per aver sviluppato un processo di riorganizzazione della rete ospedaliera con risultati positivi di miglioramento dei processi assistenziali nel rispetto dell’equilibrio economico del servizio sanitario Regionale”. “Abbiamo sempre detto – commenta il presidente del Veneto Luca Zaia – che le nostre buone pratiche sono a disposizione del Paese, e delle Regioni che necessitino di aiuto. Ringrazio il Ministero della Salute per aver accolto questa nostra offerta, proponendo un Accordo formale che sottoscriviamo con piacere, e con l’impegno di fare il meglio per il futuro della sanita’ della Regione Calabria e per i cittadini calabresi. Non a caso, il partner operativo sara’ l’Azienda Ospedaliera di Padova, uno dei nostri fiori all’occhiello”.

Valuta questo articolo